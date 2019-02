Bénin: très en colère, Roccah Le Caméléon réplique sévèrement à Amir El Président

Au Bénin, le torchon brûle entre certains artistes de la musique urbaine. Après Dibi Dobo, alors que la brouille s’intensifie entre Blaaz et Adinon Le Nerveux, c’est le début d’un clash sans précédent entre les chanteurs Roccah Le Caméléon et Amir El Président.

Reçu sur Océan FM mercredi 27 février 2019 dans l’émission Mats, Amir El Presidente a évoqué le quotidien de son ancien ami avec qui il n’est plus en odeur de sainteté. ”La dernière fois quand je suis revenu de France , je suis passé devant la présidence , puis je regarde à ma droite et qui je vois ? C’était ROCCAH sur un zem ! Je me suis dis , je suis dans ma Mercedes ML , et lui sur son Zem. Pourquoi entrer dans un clash avec lui? Aucun intérêt ” a t-il confié à Océan relayé par Cotonou Boy TV sur Facebook.

La réponse de l’artiste Roccah Le Caméléon ne s’est pas fait attendre. Telle une réponse du berger à la bergère, Roccah Le Caméléon accuse Amir d’être toujours sous le toit de ses parents. “Un père de deux enfants qui vit encore sous le toit de ses parents et qui crie dans tous les sens goss de riche, peut pas se comparer à moi un hustler qui a pris sa vie en main depuis 14 ans sans l’aide des parents” a t-il affirmé. A l’en croire, la voiture ML dont parle son rival Amir serait pour sa femme: “Ahahaha une voiture ML de ta go ? Sa voiture de service qu’on lui a donné pour des courses? Je suis au courant de tout. Tu n’as pas honte” va t-il balancer. Aussi poursuit il dans un ton provocateur: “Pourquoi tu refuses face à face ? Sale petit bavard. On peut pas nous comparer sale connard. Toi tu étais incapable de me payer 15000 dans ce pays, tu as oublié Amir? C’est pas 5L tu mets souvent dans ta voiture tu as oublié que je suis au courant de tout ça? Le gars à la mémoire courte hein. Tu ne vaux rien Amir”.