Bénin: Toboula passe discrètement service avec l’intérimaire à Missérété

Déchargé de sa fonction de préfet du département du Littoral à la faveur du conseil des ministres du Mercredi dernier, Modeste Toboula a passé service à celui qui assure l’intérim. La cérémonie de passation de charge s’est passée dans l’enceinte de la prison civile d’Akpro-Missérété.

Le préfet Jean-Claude Codjia assurant l’intérim de la préfecture du département du Littoral est entré pleinement dans ses prérogatives le Dimanche 24 Février 2019, date où la passation de charge entre lui et son prédécesseur eu lieu. Selon le quotidien “Nouvelle Tribune Info” qui a rapporté l’information, la cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de la prison civile d’Akpro-Missérété loin des regards indiscrets.

En effet, auditionné le Mercredi 20 février dernier par le procureur de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui a délivré contre lui un mandat de dépôt à la prison civile de Missérété, l’ex préfet du département du Littoral n’a pas eu le temps de passer services. Il s’est rattrapé le dimanche dernier en permettant à son successeur de prendre officiellement services dans le bureau du gardien en chef du centre pénitentiaire.

Compte rendu des investigations relatives aux opérations irrégulières de lotissement et de transactions sur le domaine de l’Etat à Fiyégnon 1, dans le 12ème arrondissement de Cotonou

Selon les précisions données par le conseil des ministres en sa session du Mercredi 20 Février 2019, il ressort que le gouvernement a été saisi des résultats d’une enquête qui a révélé qu’en dépit du décret n°2005-684 du 3 novembre 2005 portant classement de la zone à vocation touristique exclusive de la route des pêches, des spéculations de toutes sortes ont été conclues sur ce domaine clé de l’Etat, des années antérieures jusqu’en 2018 et 2019, en violation de la loi.

Aussi, le Directeur général de l’Agence Nationale de Promotion des Patrimoines et de Développement du Tourisme (ANPT) a-t-il, par lettre en date du 14 novembre 2017, appelé l’attention du Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, sur les velléités de prise de possession privée de ce domaine en attente d’aménagement dans le cadre du projet de développement touristique, inscrit au Programme d’Action du Gouvernement.

En réponse, celui-ci l’a rassuré, dans sa correspondance datée du 20 novembre 2017, qu’aucune opération de cette nature n’était entreprise et a précisé avoir instruit les préfets de l’Atlantique et du Littoral d’interdire et d’empêcher tout éventuel travaux de lotissement.

Toutefois, dès le 8 mars 2018, tirant parti d’une délimitation qui aurait été faite du domaine en cause, il a ordonné la reprise des travaux de remembrement dans la localité par le géomètre initialement en charge desdites opérations et instruit le préfet du Littoral par message radio, aux fins de procéder à la levée de la mesure de suspension antérieurement prescrite.

Ainsi, par un arrêté du 12 mars 2018, le Préfet du Littoral, Monsieur Modeste TOBOULA, a levé les mesures d’interdiction des travaux de lotissement de Fiyégnon 1 et permis l’attribution, par le géomètre, de plusieurs parcelles à diverses personnes ; lui-même le préfet ayant bénéficié de trois, d’une superficie totale de 533 m2, enregistrées au nom d’un proche parent.

Il est à signaler qu’au cœur de ces opérations irrégulières de lotissement et de transactions, se trouve le nommé Clément DARI, anciennement Secrétaire permanent de la Commission nationale des Affaires domaniales (CNAD) du ministère en charge de la Décentralisation.

L’intéressé est en réalité le promoteur du cabinet de géomètre qui a commencé les travaux d’état des lieux suspendus en 2001 dans la zone, et en a repris les rênes, une fois admis à faire valoir ses droits à la retraite. C’est à ce titre que les opérations de lotissement du domaine lui ont été confiées.

Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil des Ministres a décidé de relever de ses fonctions, le préfet du département du Littoral, Monsieur Modeste TOBOULA, et de confier son intérim, jusqu’à nouvel ordre, à Monsieur Jean-Claude CODJIA, préfet du département de l’Atlantique. Le Ministre de la Justice et de la Législation est instruit de veiller à la poursuite des investigations et d’en rendre compte au Conseil des Ministres.