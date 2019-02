Bénin – rencontre avec le chef de l’Etat: Ajavon, Soglo et Noudjènoumè disent niet

La rencontre entre le chef de l’Etat, Patrice Talon et les principales forces de l’opposition, se déroule sans l’Union Sociale Libérale (USL), le Parti Communiste du Bénin (PCB) et l’ancien Président Nicéphore Soglo. C’est du moins ce qui ressort d’une déclaration commune signée de Joël Ajavon, Philippe Noudjènoumè et de l’ancien chef de l’Etat.

On en sait désormais un peu plus, sur les partis politiques et personnalités qui ont boycotté la rencontre du chef de l’Etat avec l’Opposition. Dans leur déclaration commune, l’Union Sociale Libérale (USL) de l’Opérateur économique, Sébastien Ajavon, le Parti Communiste du Bénin (PCB) de Philippe Noudjènoumè et l’ancien Président Nicéphore Soglo, rappellent les exigences de l’opposition lors de sa récente sortie médiatique à savoir, l’annulation sans délai du certificat de conformité, la délivrance sans délai des pièces prévues par la loi à tous les partis politiques ayant régulièrement déposé leur dossier au ministère de l’intérieur, et l’arrêt de la mascarade observée dans la délivrance du quitus fiscal. A cette occasion, les forces coalisées ont également exigé la réunion sans délai de toute la classe politique pour la recherche des conditions consensuelles à un amendement en procédure d’urgence du Code électoral.

Pour les signataires, nulle part, il n’a été question dans la déclaration, d’adresser une demande d’audience au président TALON, en vue d’une rencontre des forces de l’opposition. Ils dénoncent ainsi cette rencontre et invitent le peuple à la vigilance. “Dans ces conditions, aller chez le Chef de l’Etat, Patrice TALON, c’est faire son jeu et renforcer son pouvoir face aux populations en lutte”, ont-ils souligné dans leur déclaration.