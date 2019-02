Bénin – Procès Icc-Services: voici le verdict final prononcé par la CRIET

Le procès Icc-Services ouvert devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) a connu son épilogue ce jeudi 07 février 2019. Après plus d’un mois de navette entre la prison et la CRIET, les accusés sont enfin fixés sur leur sort.

Après les débats, les plaidoiries des différentes parties et les réquisitions du procureur spécial, la Cour dirigée le président Cyriaque Dossa s’est retirée pour la délibération. L’attente a été longue, mais les accusés ne sont pas rentrés sans avoir été fixés sur leur sort. Selon le verdict final rendu, la Cour acquitte les accusés pour les faits d’association de malfaiteurs; mais condamne pour escroquerie avec appel au public, épargne public, activictés bancaires :

– Guy Akplogan, Émile Tégbénou, Pamphile Dohou, Clément Sohounou a 10 ans d’emprisonnement ferme, à 12 millions d’amende chacun;

– Étienne Tihoundro à 8 ans d’emprisonnement ferme et à 240 mille d’amende;

– Grégoire Ahizimè à 3 ans d’emprisonnement ferme et à 8 millions d’amende pour blanchiment d’argent.

Par contre, la Cour acquitte purement et simplement le pasteur Justin Dimon et ordonne la restitution des 8 millions qu’il a versé comme caution. Elle acquitte aussi Michel Agbonon retenu pour complicité. Enfin, la Cour ordonne le dégel des 252 millions consignés au greffe, des 275 millions consignés au trésor public, la vente de plus de 150 immeubles appartenant aux promoteurs. Les frais issus de la vente des plus de 150 immeubles en plus des 822 millions vont servir à rembourser les victimes de Icc – Services.