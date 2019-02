Bénin: pêche aux militants, les républicains jettent l’ancre à Dantokpa

Le parti républicain continue de faire la pêche aux militants et adhérents dans le pays et surtout dans la 15è circonscription électorale. Cette fois, le navire pro-Talon accoste dans le plus grand marché de l’Afrique de l’ouest.

Après Apkapka et environs, c’est le tour des femmes et usagers de Dantokpa de recevoir la visite des émissaires du bloc républicain pour la cérémonie de restitution des actes dudit parti. La cérémonie qui a réuni autour de dame Badarou Alimatou, membre fondateur du parti Républicain, les femmes du marché Dantokpa et autres usagers étaient l’occasion d’expliquer directement les objectifs du parti unifié, de tenter de faire adhérer les populations présentes aux idéaux du chef de l’Etat et aussi et surtout de distribuer des kits d’adhésion au parti, pour ceux d’entre les nombreux participants qui auraient été convaincus de la pertinence de faire partie de ceux qui accompagnent les actions de Patrice Talon.

Notons que le parti Républicain est un parti issu de l’unification de plusieurs autres partis politiques, ayant les mêmes idéaux et convaincus du bien fondés des actions réformistes du régime en place au Bénin, régime dirigé par le président Patrice Talon. La balle est désormais dans le camp des populations qui ont la possibilité de dire oui ou non au parti Républicain de leur propre chef et sans influence aucune.