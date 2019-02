Bénin: passe d’armes entre Nourou Dine Saka Saley et Thierry Sossou (photos)

L’activiste Thierry Sossou serait très en colère contre le juriste béninois et aspirant aux législatives de 2019, Nourou Dine Saka Saley. Il l’a fait savoir samedi 23 février 2019 sur son compte Facebook.

Le journaliste béninois et activiste, Thierry Sossou, s’en est pris publiquement à Nourou Dine Saka Saley sur son compte Facebook. “Un certain Nourou Dine Saka saley qui souhaite devenir représentant du peuple et refuse la contradiction” a t-il dénoncé. Il lui reproche de l’avoir menacé de l’éjecter de sa page Facebook: “Parce que j’ai émis un avis contraire au sien, il me menace de me bannir de sa page comme si j’allais mourir de faim”.

Les mises au point de Nourou Dine Saka Saley

“Continuez comme cela, vous apprendrez qu’on ne joue pas avec le nom de tout le monde. Ma page ne va pas vous servir de dépotoir d’ordures verbales. Vous avez le mérite que je vous ai prévenu”, a répondu Nourou Dine Saka Saley en commentaire de la publication. Et à Thierry Sossou, de rétorquer “Nourou Dine Saka Saley, vous m’effrayez pas. Only God. Le reste zero”.

La publication a été largement commentée par les internautes. “Oh mais ce Mr respecte tout le monde crois moi. Toi aussi Quand tu veux attaquer….. Tu attaques deh” fait remarquer Sonia Annick Agbantou . Pour Arimi Choubadé , chacun devrait être libre de choisir ses amis. “Thierry Sossou je pense que tu abuses maintenant. Qu’il soit personnage public ou pas, ne lui retire aucunement le droit de bannir qui il veut de sa page. Ton commentaire n’était pas sympa. Même s’il était une réponse à quelqu’un d’autre, ça reste la page de NDSS. Tu as finalement juste à rester sur la page de Donklam à qui tu le Compares. Je ne t’ai pas connu ainsi et si ce sont les USA qui t’ont changé, alors je viendrai moi même sans l’avis de Trump pour te chercher de force afin de retrouver mon vrai TiTi. Vilain garçon !🤥🤒😂🤪” a balancé Jerry Sinclair qui, semble t-il, connait bien le journaliste Thierry Sossou.

Qui est véritablement Nourou Dine Saka Saley ?

Nourou Dine Saka Saley ou NDSS pour les intimes a été le 1er national au tout premier examen du BTS au Bénin, en 1998. Premier cadre promu et remercié à l’ère du Nouveau départ il a fait une formation principale de Juriste d’Affaires (Paris 2 Panthéon ASSAS). Titulaire d’un Master en Finance d’entreprise (Inseec Paris Business School), il a travaillé pendant de longues années comme Juriste dans un cabinet d’avocat d’affaires de réputation mondiale (Allen & Overy), puis dans l’industrie (Rio Tinto Alcan). Il a été Juriste en financements spécialisés chez « Société Générale » au siège en France avant de se mettre à son propre compte depuis 2011 comme Consultant Juridique et Financier.

Passionné de questions institutionnelles et politiques, il est membre fondateur de l’association Cap Jeunes, destinée à intéresser les jeunes aux questions politiques et citoyennes.