Bénin: Ousmane Alédji fera vivre Tohon à travers un projet

L’icône de la musique béninoise Stan Tohon ou Papi Grandé, de son vrai nom Roger Stanislas Tohon Alias a cassé la pipe, mardi à Paris. Ousmane Alédji, fan depuis l’enfance du rossignol a exprimé ses regrets sur sa page Facebook. “Je suis sous le choc. On aura jamais fini notre projet sur le Maroc. Ce chapeau-ci, tu devais me le donner pour l’un des personnages de mon prochain film. J’ai visiblement trop traîné. Chapeau l’ami ! Une promesse: ce film, je le ferai”, peut-on lire en légende d’une image de l’artiste.

Mais, il ne s’est pas arrêté à la tristesse. Contacté par Banouto, il a évoqué les projets qu’il avait avec le regretté artiste. Il s’agit d’un projet de film et d’un projet musical. Dans la foulée de l’entretien, le directeur du centre culturel artistik Afrika a également indiqué qu’il voulait révéler les talents cachés de comédien du chanteur. Il compte donner jour au projet, malgré le départ de Tohon, à travers un personnage Stan Tohon qu’il va créer et faire jouer dans le film.

“Tohon c’est une voix, c’est surtout comme qui dirait, une berceuse pour les gens de son âge. Toute notre adolescence, et pourquoi pas, notre traversée a été bercée par la voix de Tohon Stan. On était fier, on fredonnait ses morceaux par coeur. Plus tard quand je suis arrivé à Cotonou avec nos passions au niveau du théâtre, de l’écriture avec les vécus et les expériences dans le milieux artistique, j’ai été amené à le rencontrer à plusieurs reprises” a t-il témoigné.