Bénin: Modeste Toboula bientôt devant le procureur spécial de la CRIET

Les choses se compliquent de plus en plus pour le préfet Modeste Toboula. L’homme fort du Littoral est empêtré dans des ennuis judiciaires et pourrait subir les affres de la cour la plus redoutée ses derniers temps. En effet, auditionné par la Brigade économique et financière (BEF), Modeste Toboula a fait l’objet d’une garde à vue et sera présenté au procureur spécial de la Cour des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Mis en garde à vue après sa deuxième audition, le préfet du Littoral, Modeste Toboula est attendu devant la CRIET, pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Selon des sources concordantes, sa présentation au procureur spécial sera effective ce mercredi 20 février 2019. Cette audition devant le procureur Gilbert Ulrich Togbonon, sera sans doute plus complexe que celle de la BEF, car l’affaire est grave et le mis en cause risque gros.

En effet, Modeste Toboula devant le procureur spécial de la CRIET, court des risques pas des moindres. Épinglé pour abus d’autorité et faux en écriture publique dans une affaire domaniale selon des sources proches du dossier, Modeste Toboula pourrait être mis en examen avec mandat de dépôt, ou placé sous contrôle judiciaire. Mais, le procureur au regard des arguments qui seront avancés par le mis en cause, pourrait également décider de le relaxer.

La sanction administrative…

Le Président de la République, Patrice Talon, engagé dans la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance a aussi pris ses responsabilités dans ce dossier qui sape sa volonté d’assainir la gouvernance publique. Selon des sources proches du palais, le préfet du Littoral Toboula et le ministre en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale Dassigli auraient été relevés de leur fonction. Il s’agit vraisemblablement d’une sanction administrative avant celle judiciaire, qui dépend de plusieurs paramètres.