Bénin: l’impression de Emmanuel Tiando après la clôture du dépôt des dossiers de candidature

Après la clôture du dépôt des dossiers de candidature ce Mardi 26 Février 2019 à minuit, le président de la commission électorale nationale autonome (CENA), Emmanuel Tiando s’est prêté aux questions des professionnels des médias.

A la question de savoir, pourquoi la CENA a fermé le portail au nez des représentants de partis politiques, le président Emmanuel Tiando a affirmé que quand on faisait les préparatifs pour la réception des dossiers de candidature, il a insisté sur le fait qu’il faut respecter les dispositions du Code électoral.

Répondant aux questions des journalistes sur ce que l’institution peut faire pour les partis politiques qui n’ont pu tenir dans le temps du fait des difficultés liées à l’obtention du quitus fiscal et du certificat de conformité qui serait à la base du retard accusé par ces partis, le président de la CENA, estime que ce problème n’est pas de la compétence de l’organe qu’il préside.

” Vous avez dit si. Indique-t-il avant de demander: “Vous les avez vus et ils vous ont dit que c’est ça le problème ? Et même si c’était le cas, nous à la CENA, on ne s’occupe pas de ces questions-là, affirme-t-il. Ce n’est pas nous qui les gérons. Il y a un Ministère qui s’occupe des certificats, de ce que vous savez et donc, il n’appartient pas à la Céna de tenir compte du fait que quelqu’un ne l’aurait pas reçu à temps, poursuit-il. Nous, nous faisons notre travail en raison du calendrier électoral que nous avons établi et les autres problèmes ne nous concernent pas et nous ne voulons pas nous mêler de ces problèmes, parce que ce sont des problèmes qui ne relèvent pas des compétences de la Cena.” conclut-il.