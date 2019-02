Bénin: les vraies raisons de la brouille entre les rappeurs Blaaz et Adinon le Nerveux

Au Bénin, le rap game a pris une nouvelle tournure. Tels Booba et Kaaris, les rappeurs Blaaz et Adinon Le Nerveux se sont lancés une guerre sans fin. Une brouille qui serait venue d’une histoire banale entre les deux artistes.

Le tiraillement entre Blaaz et Adinon Le Nerveux a démarré quand le premier a refusé de faire un featuring avec le second. En effet, dans le single clash intitulé “Tu peux me faire quoi?” Blaaz a expliqué pourquoi Adinon s’en prend à lui. “J’ai refusé un feat et depuis, tu fais preuve de lâcheté. Tu t’acharnes sur quelqu’un qui n’en a rien à foutre de toi. Je suis ta limite, c’est la preuve que tu doutes de toi même” a expliqué Blaaz. Aussi a t-il indiqué qu’il ne discute pas avec les rappeurs qui se maquillent, ceux là qui sur lui passent leur temps à mentir.

En réponse à cette explication, Adinon Le Nerveux a annoncé une réplique pour le 1er mars 2019. Mais ce sera un combat de gladiateur, car Blaaz entend également riposter avec un single le même jour. Mais en attendant cette riposte incendiaire, Blaaz a rendu public le 27 janvier 2019, jour de son anniversaire, son single “Pas le choix” tourné en France.