Bénin: les professionnels de l’audit et de la comptabilité en “mode marathon”

Les professionnels de l’audit et de la comptabilité se sont essayés à l’Athlétisme, samedi 23 février 2019. C’est à travers un marathon couru sur 10 Kilomètres (Place étoile rouge, départ et arrivée) dont l’objectif est de créer un cadre de brassage et de promotion du sport entre entreprises. Une initiative marquée par la distribution de quatre trophées, aux plus méritants.

Loin du cadre de travail, les professionnels de l’audit et de la comptabilité ont décidé de changer : vestes, paires et cravates contre de simples tenues de sport pour s’offrir non seulement une bonne forme physique, mais aussi le vivre ensemble. Ainsi, l’Ordre des experts-comptables et comptables agréés (Oecca ) et l’Association béninoise des experts-comptables stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure ( l’Abecs ) se sont unis autour de l’Athlétisme pour mieux se faire connaître.

Un premier coup d’essai qui sonne comme un coup maître, car nombreux ont été ces collègues qui ont apprécié l’initiative dont ils n’attendent que l’acte II. Une démonstration de force qui prouve que l’expertise est aussi bien dans le domaine professionnel que sportif.

Michael Nahoum a été le premier vainqueur de ce Marathon, suivi de Charles Ewou, sur la soixantaine de participants. “Grande est notre satisfaction après cette course, car nous venons de nous réunir autour d’une activité sportive loin des contraintes habituelles des costumes, des climatiseurs et autres. (…) notre souhait est de rééditer l’événement.”, a fait savoir Abraham Tamadaho, président de l’Abecs.