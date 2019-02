Bénin: les conseils emprunts d’envolées lyriques de la chanteuse Oluwa Kemy pour la Saint Valentin

Le monde entier célèbre jeudi 14 février, l’édition 2019 de la Saint Valentin. La chanteuse béninoise Oluwa Kemy n’est pas restée en marge de cette célébration. En prélude à cette journée qui déclenche les passions, elle a fait une déclaration d’amour à ses fans.

Entre conseils et déclaration d’amour, Oluwa Kemy, n’a pas oublié ses fans en cette veille de la Saint Valentin. Dans un message balancé sur les réseaux sociaux, la chanteuse souhaite une bonne et heureuse fête de la St Valentin à ses mélomanes. « Le plus grand commandement qui nous est adressé est d’aimer Dieu de tout notre coeur, de toute notre âme et de toute notre force, Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » a prêché Kemy, avant de renchérir: « alors la plus belle façon de regarder le soleil se coucher serait de le regarder dans les yeux de ceux qu’on aime ».

A en croire Kemy, aimer, c’est rêver, penser et rester. « Être donc avec les gens qu’on aime, c’est rêver leur parler, penser à eux, penser à des choses plus indifférentes, rester auprès d’eux… » peut on lire dans sa publication. Pour la chanteuse, l’amour embellit tout, jusqu’à la beauté même, ou plutôt il fait la beauté. » C’est à lui qu’un beau teint doit sa vivacité ; par lui, par son pouvoir suprême, des boucles de cheveux ornés de quelques fleurs, sont autant de filets où se prennent les cœurs » va t-elle poétiser.