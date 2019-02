Bénin – Législatives 2019: la mouvance pourrait faire un K.O selon Aké Natondé

Les élections législatives du 28 avril 2019, constitueront une rude bataille entre les listes de la mouvance présidentielle et celles de l’opposition. Reçu sur la chaîne Canal3, le député Aké Natondé de la mouvance a annoncé les couleurs en invitant chaque camp à se préparer pour participer à cette compétition de haut niveau.

La mouvance se prépare activement pour rafler le plus grand nombre de députés à l’issue des élections législatives du 28 avril 2019. Selon Aké Natondé, les deux blocs formés autour du Chef de l’Etat ont toutes les chances pour venir en tête de peloton. « Faites le point des acteurs politiques de l’opposition et de la mouvance. Déjà même à l’Assemblée qui est le vivier même de la classe politique, on a plus de 60 députés, et comment avoir peur ? On est sur le terrain et l’opposition aussi fait le constat…. Ne soyez pas surpris que le président Talon fasse un K.O historique », a-t-il avancé selon les propos rapportés par LNT.

Pour le député, membre fondateur de l’Union Progressiste, l’opposition ne fait pas peur à la machine de la mouvance. « Comment pouvez-vous imaginer qu’une liste unique de l’opposition va faire peur à la mouvance ? », s’est-il demandé avant de prédire un K.O en faveur du Président Patrice Talon.