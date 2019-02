Bénin – Législatives 2019: Houdé jette l’éponge et se rabat sur les municipales à venir

Après les tentatives infructueuses pour obtenir son certificat de conformité et participer à l’élection législative du 28 Avril 2019, les responsables du parti Dynamique Unitaire pour la Démocratie (DUD) ont dû se résoudre à la réalité et ont appelé leurs militants à se préparer pour les élections municipales.

Le parti Dynamique Unitaire pour la démocratie de l’honorable Valentin Houdé n’est pas en lice pour les législatives de 2019. Comme certains partis de l’opposition qui n’ont pas pu déposer leur dossier de candidature, du fait du défaut de conformité de leur parti à la nouvelle charte des partis politiques, le “DUD” n’a pas eu également gain de cause. Mais contrairement à certains partis politiques de l’opposition qui ne démordent pas face à la réalité, le parti dynamique unitaire pour la démocratie qui a également défendu la charte des partis politiques et la loi électorale à polémique a dû se résoudre à accepter positivement la situation qui s’offre à elle.

Pour les responsables de cette formation politique qui invitent leurs militants et sympathisants au calme, l’objectif n’est plus les élections législatives de 2019, mais les élections locales, communales et municipales de 2020. Les coordonnateurs communaux, les secrétaires généraux de chaque coordination installée ou non, sont conviés par les responsables du parti à une séance d’information le samedi 2 Mars prochain, au siège départemental d’Allada. “Nous nous mettons en ordre de bataille pour les élections municipales et communales” notifie dans un communiqué Franck Akpahounka, le responsable en charge de la cinquième circonscription électorale aux différentes structures décentralisées.