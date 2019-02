Bénin – Législatives 2019: “De tout cœur avec l’opposition béninoise”, message de Gerry Taama

Depuis le 26 février au soir, les forces politiques de l’opposition béninoise seraient déclarées absentes des législatives d’Avril 2019. Et pour cause, le manque d’un certain nombre de pièces en l’occurrence le fameux ‘’Certificat de Conformité’’ à la nouvelle charte des partis politiques introduit par la cour constitutionnelle. Au regard de ce que certains qualifient d’Exclusion’, des voix s’élèvent de l’intérieur, mais aussi de l’extérieur du Bénin, comme celle de Gerry Taama, opposant togolais et président du parti NET (Nouvel Engagement Togolais) qui plaide pour le retour des opposants dans le processus électoral.

Les derniers événements dans la préparation des législatives d’avril 2019 au Bénin, font lever des voix. Si à l’intérieur du pays des acteurs politiques sont montés au créneau pour fustiger l’absence des partis de l’opposition pour le choix des représentants du peuple au parlement, il y en a également qui se sont fait entendre en Afrique. Cette fois, c’est Gerry Taama, un opposant togolais qui adresse un message de soutien à ses pairs du Bénin.

Le risque pour l’opposition béninoise de ne pas participer aux législatives d’avril 2019 reste pour moi une grande préoccupation. Le Bénin a toujours été un modèle pour nous en matière de démocratie et cela doit continuer. Quels que soient les motifs de blocage, j’appelle le président Talon à faire preuve de mansuétude pour permettre à tous les partis politiques de compétir librement, d’autant plus qu’il s’agit de partis traditionnels qui animent la vie politique béninoise depuis des décennies. Toute exclusion serait un recul démocratique regrettable. Déjà de mon point de vue, la fixation du montant des cautions à des niveaux astronomiques était un motif de ségrégation. A mon sens, il faut toujours laisser le peuple décider. La démocratie devrait en permanence être l’exercice du pouvoir par le peuple pour le peuple, et non les riches. J’apporte donc tout mon soutien à l’opposition béninoise, qui martèle sa détermination à participer aux législatives prochaines. Puisse le bon sens habiter tout le monde afin que le Bénin continue à nous inspirer.

Qui est Gerry Taama?

Gerry Taama est un officier en position de non activité, et licencié en sociologie de la communication.

Après une enfance passée dans la savane arborée togolaise, à Siou, au nord Togo, et une licence en sociologie, il intègre l’ESM saint-cyr, où il obtient une maîtrise en droit international humanitaire. Il a ensuite effectué un passage à Saumur, pour sa spécialisation en combat blindé avant de revenir dans son pays, le TOGO, où il a servi dans un régiment blindé. Il repart quelques mois plus tard pour la Cote d’Ivoire en mission onusienne de maintien de la paix. Mais Depuis 2008, il est en disponibilité et prépare un master en communication. Il est auteur d’un roman “Parcours de combattants” (Editions Harmattan,Editions Moffi, 2009) et d’un recueil de nouvelles, “Chroniques de la caserne” (Editions Moffi, 2010).

Gerry Taama est le premier officier de l’armée togolaise à s’être lancé ouvertement en politique.