Bénin – Législatives 2019: Bruno Amoussou hors course?

Le “renard de Djakotomey” comme il est surnommé dans l’arène politique, a reçu les hommages des populations, notamment des jeunes de son fief. Pour l’initiateur de cette manifestation, “le président Bruno Ange-Marie Amousou est un homme dont les valeurs morales ne sont plus à démontrer. La riche expérience politique et professionnelle dont il jouit fait de lui une icône nationale et internationale. C’est à nous les jeunes de nous approprier de ces valeurs maintenant”.

Présent à la cérémonie, le président Bruno Amoussou a délivré un message digne d’un adieu. Dans son adresse, il a tenu des propos qui jettent du doute sur sa participation aux prochaines élections législatives.

« Je suis fier de la jeunesse qui a organisé cette manifestation. N’ayez aucune crainte ! Quelles que soient les décisions où les situations qui se présenteront. On a réfléchi avant d’agir. Et on a toujours réfléchi avant d’agir. Soyez sereins. Vous verrez la suite. Et vous verrez que c’est vraiment mieux. Mais on ne savait pas. Ayez confiance. Ceux qui vont retourner tout à l’heure dans leurs villages, dans leurs familles, rapportez à tout le monde ce message de sérénité, ce message de confiance, ce message de courage, pour dire que je leur envoie toutes mes salutations, que je leur demande d’être sereins. Quand vous voyez ces signes-là, sachez qu’il y a des évènements qui approchent. C’est pour ça que je voudrais terminer en souhaitant bon retour à chacun de vous en disant à tous les amis qui nous ont accompagnés jusqu’aujourd’hui, merci. Merci aux vieux compagnons que j’ai parmi eux. Tous ceux avec qui j’ai commencé depuis un 25 septembre 1967 à Aplahoué, il y a un peu plus de 60 ans et qui sont encore là… »

Bruno Amoussou