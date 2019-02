Bénin – Législative 2019: Dr Malick Gomina, un cheval non partant, les raisons de son retrait

Longtemps annoncé comme le nouveau cheval gagnant de la Donga, le docteur Malick Gomina est désormais hors de la ligne de départ pour l’élection législative du 28 Avril 2019. Une nouvelle qui vient surprendre tout le monde.

Le Dr Malick Gomina du bloc républicain n’est pas en lice pour la course à l’élection législative du 28 Avril 2019. L’information a circulé très tôt ce matin comme une blague avant de se confirmer.

Selon les informations qui nous sont parvenues, le jeune acteur politique a été recalé en faveur d’une autre personne et n’est plus par conséquent en course pour le palais des gouverneurs. Il a porté officiellement la nouvelle à ses amis, fans et sympathisants à travers un post, dans lequel il dit les raisons de son retrait.

“Bonjour Chers frères . Je me fais l’agréable devoir de vous annoncer que je ne serai pas partant pour les prochaines élections législatives. Ainsi en a décidé le bloc Républicain auquel j’appartiens” a-t-il indiqué sous la pression des questions de ses amis sur Facebook avant d’ajouter “Laissez tout à Dieu. Le meilleur reste à venir”, a-t-il posté sur les réseaux sociaux.

Ce qui paraissait comme une blague de mauvais goût en début de matinée vient de se confirmer. Le Dr Malick Gomina ne sera pas candidat aux élections législatives du 28 avril prochain. Pressenti pour faire partie de la 8ème législature, celui qui draine la foule rien que par la prononciation de son nom, jette l’éponge et se retire de la course, a confié Malick Gomina en réponse aux nombreuses interrogations de ces militants. Sur ce, il a préféré s’en remettre à la volonté du créateur.

Il a pour finir, remercié ses militants pour la confiance et tout le soutien placés en sa modeste personne.