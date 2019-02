Bénin: point de vue de Eugène Azatassou sur le rejet des dossiers des républicain et progressiste

Pour non conformité à la loi, les dossiers de constitution des deux blocs politiques du chef de la mouvance présidentielle ont été rejetés au niveau du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. L’information relayée par plusieurs presses locales est prise avec beaucoup de pincette par les responsables du parti des Forces Cauris pour un Bénin Émergent, qui soupçonnent une manifestation de la ruse et de la rage.

Le rejet des dossiers de constitution des blocs républicains et progressistes par le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, cacheraient-ils des intentions déguisées? La réponse est affirmative, c’est du moins, ce que croit l’ancien coordonnateur des Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), Eugène Azatassou. A la faveur de la conférence de presse organisée par sa formation politique le Mardi 12 Février 2019, pour dénoncer les difficultés liées à l’obtention du quitus fiscal, l’homme a longuement opiné sur le sujet. Selon ses propos rapportés par « Kpakpatomédias », Eugène Azatassou invite à la prudence. Pour lui, ce rejet des deux blocs du chef de l’Etat par le ministre de l’intérieur, qui de surcroît est vice-président de l’un des blocs, cache certainement de la ruse et de la rage.

» On peut au moment décisif, vous créer les problèmes. Et si vous vous commencez à contester, on vous dira non, que nous avons aussi fait ça au nôtre. Alors qu’avec eux, on a juste fait pour faire semblant » a-t-il souligné.

Pour Eugène zatassou, on est jamais assez prudent avec le régime du « Nouveau départ » qui a décrété lui-même, la ruse et la rage. Aussi, invite-il tous les partis de l’opposition à une veille permanente et à redoubler de vigilance pour ne pas tomber dans le piège du pouvoir en place. Selon le directeur de l’école politique du parti des Forces Cauris pour un Bénin Émergent, il n’est point question de baisser la garde ou de vouloir faire confiance à ceux qu sont actuellement au pouvoir.