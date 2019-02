Bénin: le gouvernement organise la liquidation des logements sociaux

Les logements sociaux non attribués du “Programme 10.000 logements” seront mis en vente dans leur état actuel, par un mécanisme d’enchères. Cette opération sera pilotée par l’Agence Foncière de l’Habitat (AFH) sous la supervision du Ministère du Cadre de vie et du Développement Durable et du Ministère de l’Economie et des Finances.

Le gouvernement a décidé de la liquidation, au grand public, des logements sociaux et économiques non attribués du Programme 10.000 logements. Ces logements situés à Abomey-Calavi, Parakou, Lokossa et Adjarra seront mis en vente par un mécanisme d’enchères par l’AFH. Les personnes désireuses de profiter de cette occasion sont invitées à déposer leurs offres libellées en franc FCA sur un “Acte d’engagement”, dans les Directions départementales du Cadre de vie et du Développement Durable et à l’AFH sous pli fermé et scellé le 27 mars 2019, à 18 heures au plus tard.

Après le dépôt des offres, le dépouillement sera fait en présence d’huissiers de justice. Pour un logement, l’offre retenue est celle qui présente le prix le plus élevé. Par ailleurs, des visites guidées seront organisées sur les différents sites concernés les samedis 09, 16 et 23 mars 2019.