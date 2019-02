Bénin: le Dg Impôts Nicolas Yènoussi clarifie la taxe sur le sport

Nicolas Yènoussi, Directeur général des impôts, était cet après-midi de ce jeudi 07 février sur AskGouv, la session questions-réponses initiée par le gouvernement sur ses différentes plateformes. Plusieurs sujets ont été abordés, dont notamment la taxe sur le sport.

Selon le Directeur général des impôts, la taxe sur le sport n’a pas été créée pour faire des recettes, mais plutôt pour encourager les entreprises à investir dans le sport. L’objectif selon Nicolas Yènoussi est de permettre à ces entreprises de faire mieux. ‘’Si vous investissez à hauteur de 1/1000 de votre chiffre d’affaires, vous êtes d’office exempté de cette taxe. Le cas échéant, vous payerez cette taxe pour permettre à l’État d’investir dans le sport’’, a-t-il clarifié.

A l’en croire, une mesure nouvelle et fondamentale dans la loi de finance 2019, est que les dividendes sont de plus en plus défiscalisés. Ils sont aujourd’hui taxés à 5% contre 10% auparavant. De plus, les dividendes versés aux actionnaires étrangers sont taxés désormais à 5% plutôt que 7%. Autres mesures, l’exonération sur les transactions immobilières, matériels informatiques, machines et équipements agricoles qui sont toujours exonérés des droits de douanes et de TVA. Au niveau des mesures administratives, l’Etat a pris des mesures pour favoriser la consommation locale en obligeant lors des marchés publics, l’acquisition d’au moins 60%, en ce qui concerne les mobiliers, 80% en ce qui concerne les produits d’entretiens.

Évoquant le quitus fiscal, Nicolas Yènoussi a indiqué que c’est un devoir que tout citoyen paie ses impôts et obtienne son quitus fiscal. « Dans les autres pays que nous aimons citer en exemple ça se passe comme ça, chaque citoyen doit payer ses impôts et obtenir son quitus fiscal et pouvoir jouir de ses droits », a-t-il martelé.