Bénin : le bloc républicain à la pêche pour Patrice Talon dans la 15ème CE

La création des différents blocs autour du chef de l’Etat, Patrice Talon, est la suite logique des réformes entreprises par ce dernier pour selon lui assainir le milieu politique béninois. Ainsi, plusieurs partis ont fusionné pour devenir un « bloc », un seul parti. Parmi les nouveaux nés, le bloc Républicain tente de se positionner malgré son jeune âge en allant au contact des populations à la Base ; un exemple typique est la rencontre des populations de la 15ème circonscription électorale avec l’état-major républicain de cette zone.

Au-delà de la participation à l’animation de la vie politique des grands noms les plus cités au Bénin, il y a ceux qui sont les plus courtisés en la matière, ceux qui décident de donner ou non leur quitus : la base, la population et surtout celle qui milite pour une telle ou telle formation politique. Après la création donc du parti républicain affilié à la mouvance présidentielle, les cadres du parti ont entrepris la plus difficile des tâches, celle de convaincre les populations à la base d’adhérer aux idéaux dudit parti politique. Cette entreprise a été menée du nord au sud du Bénin par différents états-majors du parti et selon la circonscription électorale.

Dans la 15è circonscription électorale, les populations d’Akpakpa et environ ont été aussi approchées par les représentants du bloc des républicains pour tenter de les enrôler en tant que militants et partisans du régime en place dirigé par Patrice Talon. Sous la direction de Dame Alimatou Badarou et autres leaders de cette circonscription, les républicains ont expliqué à nouveau le bien-fondé du parti et distribué des kits d’adhésions aux hommes et femmes convaincus (ou non) de la pertinence des idéaux du chef de l’Etat et désireux de l’accompagner dans son élan de développement du Bénin à travers les réformes entreprises et son programme d’action (PAG).

La balle est désormais dans le camp des populations qui ont la possibilité de dire oui ou non au parti Républicain de leur propre chef et sans influence aucune.