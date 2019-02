Bénin: l’aéroport de Cotonou doté d’une chambre froide pour l’ananas (Photo)

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche a doté l’ l’aéroport de Cotonou d’une chambre froide pour l’ananas ce jeudi 28 février 2019. C’était à la faveur d’une cérémonie solennelle qui a eu lieu dans l’enceinte de l’aéroport Cardinal Bernadin Ganti.

A la tête d’une délégation ministérielle, essentiellement composée du ministre du commerce et du Directeur de cabinet du ministère des infrastructures, le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Gaston Dossouhoui, a procédé ce jeudi à la remise des clés d’une chambre froide; aux autorités en charge de l’aéroport de Cotonou.

Cette chambre froide installée par Partners for Development (PFD) dans l’enceinte aéroportuaire, est destinée en priorité à la conservation en bon état des fruits frais d’ananas en attente d’être embarqués pour les marchés internationaux, et à ses dérivés, destinés au marché d’exportation. Mais, elle est aussi destinée à tous produits agricoles de la chaîne d’exportation et dont la qualité nécessite une chaîne de froid.

«C’est un événement de grande portée, car pour la première fois, notre modeste aéroport est doté d’un équipement requis lui permettant d’offrir de meilleurs services aux exportateurs de fruits frais, garantissant ainsi la qualité marchande de leurs produits sur les marchés extérieurs», commente le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Gaston Dossouhoui.

Pour les exportateurs de l’ananas, l’installation de cette chambre froide, est un geste salutaire et à la fois symbolique de l’ONG américaine Partners for development (Pfd). Ils ont ainsi saisi l’aubaine, pour témoigner toute leur gratuite à cette ONG : «C’est avec un sentiment de reconnaissance que j’emprunte la voie de tous les acteurs de la filière ananas et associe la mienne pour remercier l’Ong PfD pour le travail inlassable qu’elle mène à nos côtés», a exprimé M. Jean Xavier SATOLA, représentant de l’Association nationale des exportateurs du Bénin.

Présente à cette circonstance, la responsable de l’ONG américaine Partners for development (Pfd),Cynthia TAHA, qui a fait savoir que l’exigence de la chaîne de froid de la part des clients européens depuis la récolte a été une demande exprimée par les exportateurs béninois et favorablement accueillie par PINEX.

Pour rappel, l’ONG américaine Partners for development (Pfd) a procédé, ce mardi 26 février 2019, à la remise de quatre centres communautaires (Community-based centers en anglais) au profit des acteurs de la filière ananas d’Allada et environs. Notons, que l’inauguration de ces infrastructures devant servir au stockage d’intrants agricoles et à la formation des producteurs et transformateurs s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de transformation de l’ananas pour l’exportation (Pinex).