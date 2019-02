Bénin: la ressemblance irréprochable entre Rachelle Agbossou et Ana Tèko fait polémique

La chanteuse béninoise Anna Téko a fait vibrer les populations de la ville de Porto-Novo vendredi 8 février 2019. En prélude à son concert, la star a affiché sa ressemblance avec Rachelle Agbossou.

Rachelle Agbossou a publié une photo d’elle et de la chanteuse Anna Téko au lendemain du concert de cette dernière à Porto-Novo vendredi 9 février 2019. Il s’agit d’une photo qui visiblement a attiré l’attention des internautes, notamment à cause de la ressemblance remarquable entre les deux artistes. « Plus qu’une chantre Anna Teko est un modèle de femme respectueuse de Dieu et un artiste qui travaille pour sa carrière sans recourir aux artifices extérieurs, à la dépigmentation… » a t-elle écrit en légende de la photo. Si pour Rachelle Agbossou, la chanteuse reste un exemple pour la jeune génération, la Cie Walô est fière de l’accompagner. « Merci Codjo Iréné Vicého et Bonaventure Sossou pour votre intervention au lancement du nouvel album « Un si grand Amour » de Anna Teko que je conseille à tous les amis d’écouter », va t-elle ajouter.

Leur terrible ressemblance fait polémique…

En commentaire de la publication, les fans de Anna Téko ont exprimé leur joie. « Rachelle, j’étais au concert. C’était juste génial. Merci Anna pour cette leçon de savoir faire dans la simplicité et la discipline. Ma chère Rachelle, les artifices, c’est souvent pour combler des carences, pour camoufler des problèmes existentiels, des problèmes identitaires. Quand on a des compétences, de l’assurance, et un certain idéal dans la vie, on a point besoin de rajouter quoi que ce soit…. Mais après, chacun fait comme il peut pour exister dans cette jungle de monde où nous vivons. En ce qui me concerne, en ce qui te concerne, nous savons d’où nous venons et savons où nous allons » a commenté Sophie Metinhoue .

A sa suite, les commentaires se sont concentrés sur la ressemblance des deux jeunes dames. Pour Daniel Ahifon , elle serait des jumelles de mère différentes. « Vraiment on dirait que vous êtes des jumelles. Sourire identique » renchérit Baké Yari. Et d’ajouter: Ayaba Säbï Ölïvë : « vous vous ressembler inh tata Rachelle ». « Huuuum même façon de sourire je vous adore ooooh vous êtes bénie » va commenter Jomion Gnonlonfounpapa.