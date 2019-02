Bénin: la plainte de la chantre Anna Teko contre Romanus Alitonou retirée (audio)

Dans l’affaire dite d’escroquerie, d’usurpation d’identité, de faux et usage de faux, la chantre Anna Teko qui avait porté plainte contre son bourreau le sieur Romanus Alitonou a annoncé dans un audio diffusé sur les médias sociaux que sa plainte a été retirée.

Anna Teko l’a dit haut et fort, un frère de l’Eglise ne se retrouvera pas en prison à cause d’elle. C’est fort de cela qu’elle a retiré contre son frère en christ de l’Eglise du Christianisme Céleste Romanus Alitonou, sa plainte pour usurpation d’Identité. Selon son audio devenu virale sur les médias sociaux, lors de sa déposition, l’accusé a reconnu les faits qui lui sont reprochés. “Il m’a présenté ses excuses , de bien vouloir l’excuser, quelques uns de nos devanciers m’avaient déjà rencontré, me demandant de ne pas poursuivre cette histoire” a t-elle expliqué.

“Mon mari et moi avons décidé de retirer notre plainte, à condition qu’il restitue l’argent qu’il a récupéré chez le pasteur à ce dernier. Et qu’ il fasse un audio dans lequel il reconnait les accusations et surtout qu’il présente ses excuses au pasteur Ahounou en reconnaissant que ce n’est pas moi qui l’ai envoyé”a t’elle précisé. Aussi souligne t-elle que devant les policiers, le mis en cause a préféré envoyé l’argent à son époux. “Il a payé 100.000 f par mobile money et il a donné un chèque, je suppose qu’il n’a pu avoir le courage lui même d’aller voir le pasteur pour pouvoir le lui rendre”.

“Je bénis l’éternel , s’il plait à Dieu, aucun frère de l’Eglise ne se retrouvera en prison à cause de moi. je prie pour que Dieu touche nos cœurs, afin que nous puissions changer” a t- elle imploré.

Dans ce même message, la chantre a annoncé avoir quitté tous les forums célestes: “Je ne suis plus sur le forum, l’avis de mes frères m’importe peu, car je sais que certaines personnes vont dire, que Dieu vous bénisse, Merci beaucoup”.