Bénin: la chanteuse Miss Espoir lance l’opération « 100 partages »

La chanteuse béninoise Miss Espoir, a dans une publication sur Facebook, déploré l’indifférence de ses fans, face à une de ses publications portant sur l’édition 2019 de la fête des mères.

« Bisous mes amours 😘 vous me manquez 🤗💖🤝Opération 100 partages » a lancé Miss Espoir, chanteuse béninoise, dimanche 10 février 2019. L’objectif est de rendre plus visibles ses publications, qui, la plupart du temps ne sont pas relayées par ses fans.

Née un 24 janvier dans la capitale Politique du Bénin, précisément à Porto-Novo, la jeune Ahamada Omoloto est connue aujourd’hui sur la scène musicale, sous le nom de Miss Espoir. Elle est issue d’une famille polygame de seize (16) frères et sœurs. Fille de Yaovi Ahamada, l’ancien gardien de but des dragons de l’Ouémé et Joséphine Noukpo, Miss espoir se veut être la fierté de tout un peuple. Initiateur du concert coeur d’or, Miss espoir organise chaque année, une collecte de vivres, dans le but de venir en aide aux personnes démunies, orphelins et prisonniers.