Bénin: Harmonie Byll Catarya crée un mouvement poétique autour du PAG

Pour elle, l’objectif est de prendre le Pouvoir de la Parole, dégainer le Mot, libérer l’espace intrinsèque et offrir les fruits de la verve sur un thème crucial qui porte sur le PAG du Président Patrice Talon. Pour y parvenir, deux groupes de jeunes s’affronteront pour essayer de par leurs arguties de convaincre le public, chacun selon le côté qu’il défend. “Il faut donc s’attendre à un débat géant, où chaque mot sera bien pensé et bien pesé de sorte que dès qu’il sera dit ou slamé, il fasse mourir son écho perçant dans les ouïes et les méandres du cœur, pour le réveiller et le susciter à une réplique ardente” va t-elle indiquer.

Dans un entretien accordé à beninlivres, Harmonie Byll Catarya a présenté sa campagne, la Jeunesse prend le pouvoir le 02 Mars. En effet, depuis bientôt un mois, une sorte de réclame ou slogan envahit de façon virale les réseaux sociaux : La Jeunesse prend le pouvoir le 02 Mars. Selon l’artiste, il est vrai que cette phrase déclenche un certain tic quand elle frappe les ouïes. “Mais comme je vous l’ai notifié : au LDP, notre principale arme, c’est le MOT. Et donc, le 02 Mars (au VIVENDI VILLAGE AFRICA (EX-BLUEZONE ZONGO), Cotonou), nous irons tenir notre office” a t-elle expliqué.

A la question sur l’impact d’une telle initiative, la chanteuse sourit un moment et répond: “les jeunes porteront un regard analytique et critique sur la feuille de route du régime en place. Décortiquer la feuille avec des arguments bien précis. Ce sera une guerre vivante de mots entre deux équipes éprises du souci de faire triompher la vérité”. A en croire Harmonie Byll Catarya au micro de beninlivres, l’ambiance sera rude par moments, car les voix porteront pour dompter l’adversité. L’énergie, la vivacité dans la verve pour essayer de dominer le camp adverse ; tout ceci, dans le respect mutuel de la dignité humaine. Le Slam serait donc au cœur des préoccupations du peuple à travers la voix d’une jeunesse affûtée mais neutre. ” Et je profite pour dire que le LDP n’a rien à voir avec la Politique. Non. Rien. C’est juste un concept purement et foncièrement littéraire, artistique et culturel.” va t-elle préciser.

Il faut dire que le mouvement poétique autour du Pag “la Jeunesse prend le pouvoir le 02 Mars”, est un concept littéraire qui se veut être la voix du peuple, pour porter ses peines et ses plaintes, au pied des autorités du pays, mais à travers les mots qui restent son unique arme de combat.