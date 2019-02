Bénin: grugée par un frère en Christ, Anna Teko veut quitter l’Eglise du Christianisme Céleste (photos)

Anna Teko après avoir été grugée par ses frères en christ a pris la décision de ne plus mettre pieds dans aucune église céleste. Une décision bien triste annoncée par la chanteuse dans un audio. Tout est parti d’un abus de confiance, d’une usurpation de titre, d’escroquerie, de faux et usage de faux dont elle serait victime de la part d’un faux manager.

“Je suis vraiment triste pour ce pays rempli de certaines personnes malheureuses et malhonnêtes dont on ne peut être fier” a t-elle martelé avec une voix triste et mélancolique dans un audio devenu viral sur les réseaux sociaux. Considérant que ces malhonnêtes ne sont pas seulement dans les églises, mais partout dans le monde, il parait évident que cette décision de la chanteuse a été prise probablement sous le coup de la colère et qu’elle reviendra surement à de meilleurs sentiments.

On se rappelle qu’elle a alerté l’opinion publique lundi dernier dans un communiqué dans lequel, elle dénonçait un certain Romanus Alitonou de s’être fait passer pour son manager et chargé de communication afin de se faire de l’argent dans son dos.