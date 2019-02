Bénin: Echange entre Talon et une délégation de l’opposition constituée de 6 leaders politiques

Cinq leaders de l’opposition seraient actuellement dans les locaux du palais de la république pour la rencontre avec le chef de l’Etat, le président Patrice Talon. La délégation conduite par le président du parti Restaurer l’Espoir, le ministre Candide Azannaï serait constituée de six leaders de l’opposition.

Prévue pour se tenir ce Lundi 25 février 2019, la rencontre entre le président de la République, son excellence Patrice Talon et les forces de l’opposition aura bel et bien lieu. Selon une source généralement bien informée, la délégation de l’opposition s’est déjà introduite au palais de la Marina où elle sera reçue par le numéro 1 béninois. Selon la même source, la délégation composée de cinq leaders politiques serait conduite par l’ancien ministre délégué chargé de la défense nationale, Candide Azannaï. Le premier vice-président de l’assemblée nationale, Eric Houndété, les honorables Guy Mitokpè (RE), Théophile Yarou et Justin Adjovi des forces cauris pour un Bénin émergent et Kounsonda adjibadé Moukaram de MADEP seraient également de la délégation. Le chef de l’Etat est entouré pour la circonstance de Monsieur Sacca Lafia, Ministre de l’intérieur et de la sécurité, et de Monsieur Séverin Quenum, Garde des sceaux, Ministre de la justice et de la législation.

Rappelons que la recherche de consensus autour de l’organisation d’une élection libre transparente et inclusive est l’objet de cette rencontre demandée par les forces coalisées de l’opposition. Nous vous reviendrons pour de plus amples informations.