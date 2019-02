Bénin – Dates des examens nationaux: les candidats au CEP, BEPC et BAC désormais fixés

Les dates des différents examens de fin d’année sont désormais connues. Le compte à rebours vient donc d’être lancé au niveau des candidats pour une meilleure préparation. Les acteurs de l’éducation nationale ont annoncé la date du 27 Mai 2019 pour le démarrage du Bepc celle du 03 juin pour le du CEP et le 19 Juin pour le Bac.

Selon l’arrêté interministériel 005/Mesrs/Mestfp/Memp/Dc/Sgm/Dob/Dec-Esrs/Dec-Estfp/Dec-Emp/Sp portant calendrier national des examens et concours scolaires et universitaires et tests de recrutement pour l’année académique 2018-2019 en République du Bénin, les candidats au Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC) démarrent l’examen le lundi 27 mai 2019 tandis que les élèves du primaire composeront le lundi 03 Juin pour le CEP. En ce qui concerne l’examen du Baccalauréat, la phase écrite pour toutes les séries est prévue du mercredi 19 au samedi 22 juin 2019.

Mais avant, les épreuves pratiques se dérouleront du jeudi 30 mai au vendredi 14 juin 2019, seulement pour les candidats des séries techniques et professionnelles, notamment les séries E, F1, F2, F3, F4 et G1. Le compte à rebours a donc commencé et les candidats aux différents examens nationaux sont dans le dernier virage pour affronter les épreuves en vainqueur, en vaincu ou en ajourné.