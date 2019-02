Bénin – Criminalité faunique: arrestation de deux présumés trafiquants à Comè

Les agents de la Police Républicaine et ceux des Eaux et Forêts ont mis la main sur deux trafiquants dans le cadre de la lutte contre la criminalité faunique. Cette opération s’est déroulée le mercredi 13 février 2019 dans la commune de Comè, département du Mono.

Deux trafiquants en possession d’une peau de léopard et 3 peaux de crocodiles

ont été pris dans les mailles de la Police Républicaine. Aidés par les agents des Eaux et Forêts avec l’aide technique du programme Appui à l’Application des Lois sur la Faune et la Flore au Bénin (AALF-Bénin), les éléments de Nazaire Hounnonkpè ont stoppé les hors la loi dans leur besogne.

Selon la législation en vigueur, ces présumés trafiquants courent des peines d’emprisonnement et d’amendes allant de 3 mois à 5 ans et de 100.000 francs CFA à 800.000 francs CFA. En attendant d’être écoutés par le Procureur afin d’être fixés sur leur sort, les mis en cause sont gardés par la Police républicaine.