Bénin : célébration de la st valentin, les commerçants crient à la mévente

Le monde entier a célèbré ce jeudi 14 février 2019, la fête de la Saint-Valentin. Ainsi, le rouge et la rose ont dominé dans les rues par endroits à Cotonou. Mais les commerçants des articles de tissus, des parfumeries, des fleurs, etc. , des cadeaux pour amoureux, se plaignent de mévente.

Depuis quelques temps, la célébration de la St-Valentin, fête des amoureux, est ancrée dans les mœurs au Bénin. C’est ainsi que le 14 février de chaque l’année met en effervescence les grandes villes du pays. Mais cette année, ce jour tant attendu est passé inaperçu. En effet, après avoir sillonné quelques lieux, les plus visités à cette occasion, notamment les stands de vente de tissus, de parfums, des bijoux.., le constat général est que la morosité dicte sa loi partout : fleurs , robes, pantalons nuisettes et autres costumes à la couleur de la passion ne trouvent pas preneur . L’offre est supérieure à la demande en ce jour.« Je me demande si réellement la Saint-Valentin est célébrée cette année, parce que rien n’a changé par rapport aux jours ordinaires », indique Nadège Houessinon, revendeuse dans une boutique située non loin du commissariat d’Agla.

Cette dernière se plaint de l’absence des clients, en dépit des prix concurrentiels fixés pour ses articles. « Je vends mes objets à partir de 1500 F et pourtant tous les cinq clients que j’ai reçus depuis ce matin ont trouvé que le prix est élevé », ajoute-t-elle.

Les propos d’un agent commercial travaillant dans une boutique de vente de tissus confirment ceux de Nadège. Même si le nombre de clients à plus ou moins augmenté à son niveau. Pour Mélanie Abloutan, sa boutique a enregistré assez de visiteur « D’habitude, plusieurs semaines avant le jour-J, on observe une affluence de la clientèle . Et ceux qu’on a reçus aujourd’hui, n’ont fait qu’acheter deux ou trois yards de tissus, bien que ce soit des nouveautés », a-t-elle confié. D’autres commerçiaux , rencontrés à cette occasion, ont exprimé leur déception liée à la mévente mais n’ont pas voulu être plus prolixes .

Une question se pose tout de même. La fête de l’amour se reduit-elle aux présents à offrir ou de relations amoureuses à consolider?