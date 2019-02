Bénin: ce que Miss Espoir demande comme cadeau de Saint Valentin (vidéo)

Pour le compte de la fête de la Saint Valentin, célébrée la journée du 14 février, la chanteuse béninoise Miss Espoir, n’attend qu’une seule chose de ses fans comme cadeau d’anniversaire, une demande aussi exigeante qu’amicale.

Dans une vidéo diffusée sur Facebook, la chanteuse Miss Espoir a dévoilé à ses fans ce qu’elle veut comme cadeau de la saint Valentin. « Quand je pose un truc, et que je vous demande de partager, vous ne le faite pas, Partagez l’affiche pour moi, pour plus de visibilité. quand je le dis, vous ne le faite pas ». Aussi s’interroge t-elle: « Quand vous ne partagez pas, je me pose des questions, est ce que votre amour pour moi est réel ou pas ». A en croire la chanteuse, c’est avec ses fans qu’elle voudrait passer la Saint Valentin. « C’est avec vous que je vais passer ma saint valentin. Le cadeau que vous allez m’offrir, c’est de partager mes publications, Saint valentin là, ça va chauffer; » aussi ajoute t-elle « prouvez moi votre amour ».

Dans ladite vidéo, Miss espoir met l’accent sur la publication qui annonce son concert pour la fête des mères 2019. « C’est pour la fête des mères, sur ma page , j’ai un problèmes,c’est que vous ne partagez pas. Partagez, partagez, partagez. pour m’aider dans la com (communicatiuon Ndlr) » va t-elle préciser. Pour ce concert qui valorise la femme africaine et les mères, la chanteuse entend faire « guichet fermé ».

Publiée par Miss Espoir Officiel sur Mardi 12 février 2019

Miss Espoir est cette artiste béninoise qui a su réaliser ses rêves dont ceux de rencontrer des personnalités du Bénin, d’aider les enfants démunis et déshérité et de remercier au vu et au su de tous, les forces de l’ordre pour le travail qu’ils abattent pour le maintien de la paix dans le pays. En plus de préparter un concert pour l’édition 2019 de la fête des mère, elle a annoncé le lancement de sa marque et de trois singles.