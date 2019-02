Bénin: Ccc sort son premier son de l’année (vidéo)

Le label CCC a dévoilé son premier morceau, pour le compte de l’année 2019. Intitulé “Again”, ce tube est une grosse surprise pour tous les fans qui vont le découvrir, car aucune annonce officielle n’a été faite sur cette nouvelle sortie.

Sorti dans la période du 14 février moment où l’on commémore la St Valentin, ce nouveau titre, “Again”, des stars du rap béninois, incite à vivre l’amour à deux. A en croire la vidéo, tout est parti d’un simple coup de foudre pour déboucher sur la promesse de vie à deux. Une union à l’abri des envieux. Il faut dire que, ce n’est pas la première fois, que le collectif sort un morceau dans cette période. L’année passée, il avait offert au public “Je ne suis qu’un homme” (vidéo) largement diffusée dans la période.

Cotonou City Crew est un label et un groupe de Hip Hop béninois créé par Diamant Noir, Bsyd, Nasty, Nesta et Dac. En 2007, à la suite du succès de leur 1er album, le classique ‘ Faux frères, Vrais Jumeaux’ et leur 2ème album ‘Nés pour briller ‘ le mythique groupe de rap béninois Diamant Noir, décide de rassembler autour d’eux les mcs qu’ils jugent talentueux au Bénin, afin de donner une nouvelle dynamique au rap local.

Au Bénin, grâce à ses artistes, le groupe est à la fois le plus nominé et le plus récompensé du rap béninois avec l’album “Partis d’1 rêve”. A son actif, 2 fois album de l’année, 2 fois mixtape de l’année, 2 fois clip de l’année, et 2 fois singles de l’année.

Le groupe a également fait la première partie d’artistes aussi prestigieux que Akon, La fouine, Kassav, Magic System, Mokobe pour ne citer que ceux là.