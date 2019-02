Bénin: Catholic Relief Services, lance le projet Farmer to Farmer (vidéo)

Catholic Relief Services a lancé Jeudi 14 février 2019, en collaboration avec le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, le projet Farmer to Farmer Benin. C’est un programme quinquennal, financé par l’USAID, qui fournira une assistance technique de volontaire des Etats Unis aux agriculteurs dans des pays, comme le Bénin, l’Ethiopie, le Rwanda, l’Ouganda, Timors Est et Népal.

Le programme Famers to Famer de Catholic Relief Services de (CRS) est entré dans sa phase active, jeudi dernier à Cotonou, dont la vision est d’aider au développement de l’Agriculture, à la compétitivité des chaînes de valeur agricoles et à la modernisation des entreprises, en fournissant une assistance technique pour introduire de nouvelles technologies, innovations et développement de capacité locales pour des systèmes agricoles plus productifs , rentables, durables et équitables. L’objectif principale selon Laura Hruby, Chargée d’Affaires de l’ambassade des USA près le Bénin, est l’amélioration du bien être des fermiers béninois, de façon spécifique. A l’en croire, le projet vise à catalyser une croissance inclusive et durable, ainsi qu’une productivité orientée vers les marchés, pour les filières de l’anarcades et du Soja au Bénin.

Dans son allocution, Innocent Togla, représentant du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, a exposé l’importance du projet Farmer to famer, pour l’émergence du secteur agricole au Bénin. Après avoir rappelé que le développement du secteur agricole a toujours été une préoccupation majeure pour les gouvernements successifs du Bénin, il a indiqué que, ce secteur joue un rôle crucial dans la réduction de la pauvreté, surtout en milieu rural, en ce sens qu’elle emploie plus de 60% de la population active du Bénin. Pour lui, ce secteur ne jouit pas pleinement au Bénin, de son plein potentiel et les exploitations agricoles rencontrent jusqu’aujourd’hui, beaucoup de difficultés.