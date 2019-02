Bénin – Banque mondiale: 50 millions de dollars alloués au développement et à la nutrition du jeune enfant

Une somme colossale de 50 millions de dollars a été allouée au Bénin par la banque mondiale. Elle est destinée à financer le projet pour la nutrition et le développement du jeune enfant dans 48 communes du Bénin et promouvoir en sus, les activités d’éveil et d’apprentissage ainsi que l’éducation des parents.

Après avoir accordé le 15 mai 2018, un financement de 220 millions de dollars pour aider le Bénin à étendre l’accès à l’eau à tous les habitants des zones rurales, le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale, a approuvé ce lundi 25 février 2019, un don de l’Association internationale de développement (IDA)* d’un montant de 50 millions de dollars, afin d’aider le Bénin, à réduire les retards de croissance chez les enfants de moins de cinq ans, et à améliorer le développement de la petite enfance. Ce financement de la banque mondiale s’étend sur une durée de cinq ans, et constitue la première d’une série de trois opérations, visant à améliorer un certain nombre d’interventions dans les secteurs de la santé et de la nutrition.

L’autre objectif de ce projet qui s’inscrit dans le Plan national de développement du Bénin pour la période 2018-2025, est de financer des programmes de repas scolaires dans les écoles primaires de 12 communes et contribuer à l’amélioration de l’harmonisation des politiques et de la coordination intersectorielle, ainsi qu’à une meilleure gestion et gouvernance décentralisée, dans la totalité des 77 communes du pays.

« Un pays doit investir dans les premières années de la vie pour développer son capital humain (…), les investissements dans le jeune enfant permettent de briser le cercle vicieux de la transmission de la pauvreté entre générations, de stimuler une prospérité partagée et de favoriser l’égalité des chances », souligne Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin.

Si le Bénin a progressé sur le front de la santé des enfants, la malnutrition infantile reste un obstacle majeur à la formation du capital humain et l’un des principaux indicateurs de pauvreté et de vulnérabilité.

« Le gouvernement béninois s’est déjà fortement engagé dans le secteur de la nutrition, avec un programme novateur centré sur des actions de proximité en faveur de l’amélioration de l’alimentation durant les 1 000 premiers jours de la vie. Le nouveau projet s’inscrit dans la continuité de cet engagement et des réalisations obtenues en appuyant une approche plus globale de la nutrition et du développement du jeune enfant », explique Katrina Sharkey, représentante résidente de la Banque mondiale pour le Bénin”.

Cette série de projets servira les objectifs du Bénin, en matière de gouvernance décentralisée et d’autonomie économique des femmes, deux aspects qui jouent un rôle essentiel dans le développement du pays. Tandis que le premier projet contribuera au développement, à l’intégration et à la fourniture des services à la petite enfance, le second permettra d’étendre l’accès à ces services à la totalité des 77 communes du Bénin et d’assurer la délivrance d’un ensemble de services de base dans le cadre d’un système décentralisé renforcé. Le troisième projet s’attachera à consolider les résultats obtenus et à raffermir les capacités institutionnelles afin de pérenniser la fourniture de services décentralisés dans l’ensemble du pays.

L’Association internationale de développement (IDA), une institution de la Banque mondiale fondée en 1960, accorde des dons et des crédits sans intérêts aux pays les plus pauvres, afin de les aider à mettre en œuvre des projets et des programmes qui stimulent la croissance économique, contribuent à la réduction de la pauvreté et améliorent les conditions de vie des pauvres.