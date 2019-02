Bénin: après le Togo, GoZem bientôt à Cotonou

Au Bénin, GoZem va bientôt révolutionner le transport à Cotonou. Cette modernisation du taxi-moto sera possible grâce à une application déjà développée au Togo et bientôt au Bénin, au Cameroun ainsi qu’au Burkina-Faso et au Mali.

Besoin d’un taxi-moto à une heure très précise pour un départ au marché, à la pause, un déjeuner d’affaires d’une importance cruciale ? La réponse est toute trouvée avec l’avènement de Gozém développé au Togo et qui va bientôt se déployer vers le Bénin. Il s’agit d’une société qui entend proposer son application dans toute l’Afrique sur différents types de véhicules. La plateforme en question, va moderniser la réservation en transport de passagers, (taxi-motos ou zémidjans) ce qui permettra aux taxi ou zémidjan de moderniser leur mode de fonctionnement. GoZem ambitionne d’être dans plusieurs autres pays d’ici quelques temps comme au Bénin, au Cameroun, au Rwanda, au Burundi, en Ouganda et ailleurs.

«Les services de transport en commun sont inefficaces et peu fiables, et les services de transport privés sont désorganisés et dangereux. La seule solution à ces problèmes est GoZem. Nous basons notre stratégie sur l’expansion. Dans six mois, nous vivrons dans trois pays – le Togo, le Bénin et le Cameroun – et nous poursuivrons ensuite notre expansion dans la zone franc CFA, ainsi que le Nigéria, le Rwanda et le Ghana», a expliqué, son promoteur, le Nigerian Emeka Ajene. Pour lui, «Cette nouvelle fonctionnalité de l’application permettra d’élargir l’offre de GoZem au bénéfice de ses utilisateurs. Aussi, leur permettra de réserver une voiture taxi privée, allant jusqu’à 4 personnes en quelques clics seulement», a indiqué la startup dans un communiqué.

GoZem offre un service ultra sécurisé avec la possibilité de savoir même après la course où se trouve exactement le client.