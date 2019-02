Bénin – Année scolaire 2018-2019: dates des examens nationaux de Licence et de Master session unique

Les dates des examens nationaux de Licence et de Masters session unique au Bénin, sont désormais connues. Elles ont été dévoilées par les trois ordres de l’enseignement, le mardi 25 février. Le compte à rebours s’impose dès maintenant aux candidats qui subiront ces épreuves dont le succès détermine leur avenir professionnel.

Selon l’arrêté interministériel 005/Mesrs/Mestfp/Memp/Dc/Sgm/Dob/Dec-Esrs/Dec-Estfp/Dec-Emp/Sp en date du 25 février 2019, portant calendrier national des examens et concours scolaires et universitaires et tests de recrutement pour l’année académique 2018-2019 en République du Bénin, les dates des épreuves écrites et pratiques des examens nationaux de Licence session unique et de Master, se présentent comme suit:

Examens nationaux de Licence session unique (épreuves écrites) : du lundi 24 juin au vendredi 05 juillet 2019.

Examens nationaux de Licence session unique (épreuves pratiques): du lundi 22 au samedi 27 juillet 2019.

Examens nationaux de Master session unique (épreuves écrites) : du lundi 15 au vendredi 26 juillet 2019.

Examens nationaux de Master session unique (épreuves pratiques): du lundi 22 au samedi 27 juillet 2019.

Pour rappel, les examens nationaux pour l’obtention du diplôme de Licence et de Master sont une réforme mise en œuvre depuis 2017 par le gouvernement du “Nouveau Départ”. Une initiative du gouvernement du Président Patrice Talon, dont l’objectif est d’assainir le secteur de l’enseignement supérieur privé au Bénin. Malgré les contestations enregistrées à l’annonce de la mesure, elle s’est imposée et continue de faire son petit bonhomme de chemin.