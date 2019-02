Bénin: Adinon Le Nerveux « en**le et menace de v**ler » Blaaz dans son nouveau track (vidéo)

Dans une vidéo publiée, il y a une heure, sur son compte Facebook, le rappeur béninois Adinon le Nerveux, annonce, les couleurs de son combat contre l’artiste béninois Blaaz.

Comme annoncé il y a quelques jours, le rappeur béninois Adinon Le Nerveux, l’ennemi juré de Blaaz, vient de rendre public, un extrait de son single « Malle arrière ». Telle une réponse du berger à la bergère, notamment, à cause du single « Tu peux me faire quoi » de Blaaz, il encule Blazz et ses fans. Dans ledit extrait, Adinon Le Nerveux, menace de tabasser Blaaz. « Blaaz nan VIOLER wé, nan ENCULER wé, nan ylor petits tché VOSSA’ton lè mi’nan Ho SÉ nounWé 🤦🏾‍♂️😂🤣 #MALLARRÍÈRE son onh do bibi wê😎✌🏾 » peut on lire en légende de la vidéo.

Va t-il joindre l’acte à la parole?

On se rappelle qu’après l’enregistrement de Blaaz par La sacem, Adinon l’avait taclé sur les réseaux sociaux, dans une nouvelle vidéo et révèle que ce dernier est sans abris en France. « Si il y en a 1 parmi les fans de Blaaz qui n’est pas ignorant.. il n’a qu’à dire la vérité à son artiste avant qu’on ne le rapa il croit quoi? carte sacem vaut titre de séjour on lui a dit? » s’était il interrogé. A l’en croire, cela ne vaut même pas carte d’artiste pro. Aussi avait -il poursuivi: « Demande à ton père Dibi il est enregistré à la Sacem depuis des années, mais comme il n’est pas tonneau vide, personne n’est au courant, mais toi avec tes ignorants de fans, c’est pas la peine, ils vont te rapa (rapatrier Ndlr) si tu ne rentres pas dans ton trou à Calavi soit sûre kayiigboo ».

Des clashs semblables aux brouilles entre Booba et Kaaris qui prouvent que la paix n’est pas pour bientôt entre les deux artistes. Wait and see.