Pendant que certains attendent les élections avant d’aller au contact des populations et leur expliquer ce qu’il en est de leur vision, les membres du bloc républicain, parti unifié, continuent de vulgariser les idéaux du parti dans les localités.

Après plusieurs régions et circonscriptions électorales du Bénin, les membres du deuxième bloc de la mouvance présidentielle ne se sont pas arrêtés là. Cette fois il s’agit pour eux de scruter les circonscriptions et d’identifier les coins les plus oubliés pour y apporter leur rêve, leur vision de la vie sociopolitique du Bénin. Dans la 15ème circonscription, deux grands mouvements s’illustrent à travers leurs actions de restitution des acquis du congrès constitutif dudit bloc. Le BER (Bénin En Route) représenté par sa vice-présidente Alimatou Badarou et la coalition UND (Union Nationale Démocrate) qui a été représentée par son président Auguste Vidégla et d’Alice Falola (UND), tous membres du parti Républicain et accompagnant les actions de chef de l’Etat.

Les premier, deuxième et troisième arrondissements de la 15ème circonscription électorale ont été les hôtes dimanche, de ces représentants du parti républicain. Séance de discussions sur les objectifs du chef de l’Etat à travers les différents blocs derrière lui en occurrence celui des républicains puis, partage de kits d’adhésion aux nombreux citoyens venus comprendre ce qui fonde les républicains et ce qui anime le chef de l’Etat dans ses actions réformistes. Chaque arrondissement dispose désormais des kits pour enrôler ceux qui croient aux actions de Patrice Talon et qui désirent faire partie de ses soutiens les plus fervents.