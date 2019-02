Bella Hadid, la nouvelle égérie de la campagne Kith x Versace (photo)

Le mannequin américain Bella Hadid, a été choisi par le géant de la mode « Kith » et la maison de design Italienne emblématique « Versace » comme la nouvelle ambassadrice de leur future collaboration. Cette campagne expose plus de 100 jolies pièces de mode, chaussures, ainsi que des accessoires de prêt-à-porter féminin et masculin. Ces pièces seront disponibles dès le 15 février 2019.

Très attendue, la collaboration entre la marque streetwear Kith et la maison « Versace » est aujourd’hui à l’honneur à travers une série de clichés, mettant en scène la top de renommée mondiale Bella Hadid. Prenant la pose dans un décor spectaculaire, la jeune femme présente plusieurs looks de la collection. La nouvelle égérie de « Kith x Versace« , joue sans effort avec la sensibilité streetwear de « Kith« , grâce aux silhouettes plus sportives et plus amples, à l’approche maximaliste de « Versace » en matière de design, à la courtoisie de matériaux ultra-moelleux et à la gamme d’imprimés accrocheurs pour lesquels la marque italienne est reconnue.

Pour la campagne, Bella s’est fringuée d’un short de motard noir et or avec un haut de bikini. Le tout assorti d’un collier avec une chaîne et de grandes boucles d’oreilles avec la tête « Medusa« , signée « Versace« . Après ça , elle a basculé un riche survêtement en velours bordeaux, arborant un imprimé baroque bleu et or, associé à une superbe paire de mules à talons hauts, pour un second look. C’est pour la première fois dans l’histoire, que l’emblématique tête d’impression « Medusa » de » Versace » est présente dans toute la collection. Cette emblème redéfinie , comporte désormais le logo de la boite « Kith » sur les yeux.

Par ailleurs, Ronnie Fieg, le fondateur de » kith « , a publié son tableau d’honneur numérique, reçu pour la collection en ligne. Il a également présenté plusieurs images colorées, illustrant des campagnes remarquables de la maison de couture avec une pléthore de mannequins des années 90 (Naomi, Christy et Claudia). L’emblématique designer « Gianni Versace« , ainsi que des instantanés du modèle original et récent, étaient aussi postés. Chaque pièce de la collection « Kith x Versace » est produite en Italie et devrait sortir le vendredi 15 février, dans tous les magasins « Kith« . Elles seront aussi disponibles dans certains magasins phares internationaux « Versace« .