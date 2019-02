Barça – Juventus: Cristiano Ronaldo se rapproche de Lionel Messi dans le duel à distance …

Le début de saison compliqué de Ronaldo est en train de se faire oublier avec les nouvelles performances du portugais. Buteur, lors de J-24 en Série A à l’instar de Lionel Messi en Liga, CR7 tente de se rapprocher de son éternel rival Messi, auteur d’un début de saison lumière. Mais l’argentin est toujours devant en terme de performance globale.

Depuis son transfert en Italie, un match de championnat ne se passe sans qu’on ne compare les stats de Ronaldo à celles de Messi. Ceci malgré que les deux joueurs ne jouent plus dans le même championnat. Au cœur du plus long et éblouissant duel entre deux stars entre 2009 et 2018 en Espagne, les deux joueurs régalent chaque week-end les amoureux du cuir rond. Et le débat est plus passionnant quand on compare leur stat.

Lionel Messi a offert trois points précieux au Barça sur penalty (43e) contre le Real Valladolid, le samedi 16 février 2019. Ceci près de 24 heures après l’écrasante victoire de la Juve 3-0 contre Frosinone avec un but de Cristiano Ronaldo (63e). Du coup, le capitaine du Barça inscrivait son 22e but de la saison en 22 matchs. Tandis que la star portugaise de la Juve s’est offert un 19e but en 24 matchs.

Cristiano Ronaldo plus décisif que Lionel Messi sur les trois derniers matchs

A l’instar de l’année écoulée, Ronaldo prouve qu’il est très inspiré le mois de février, c’est à dire la période des phases décisives ( aller- retour) de la Ligue des champions. En attendant de le voir à l’œuvre en C1 contre l’Atlético Madrid le mercredi 20 février, le portugais reste sur quatre (4) buts en trois matchs de Série A en Italie. Son éternel rival Lionel Messi, sur le même nombre de rencontres compte une réalisation de moins en Liga en Espagne.

Messi plus philanthrope que Ronaldo en Championnat

Malgré la différence de deux matchs en défaveur de Léo en championnat, il a offert 10 caviars à ses coéquipiers. De son côté CR7, même s’il n’est pas très loin, il a tout de même un retard de deux passes décisives.

Messi toujours en position de Soulier d’or européen

Double soulier d’or européen ( 2017 et 2018), et quintuple vainqueur du trophée, Lionel Messi est en route vers un triplé et pourrait prendre deux trophées d’avance sur Cristiano Ronaldo ( 4 trophées dont le dernier remonte en 2015), s’il maintient son avance jusqu’à la fin de saison. Auteur de 30 buts (2018-2019), Lionel Messi a neuf réalisations de plus que Ronaldo au tableau des buteurs des 5 Majeurs. Par ailleurs depuis 1997 ou le soulier d’or européen est attribué avec un système d’attribution de points en fonction des buts marqués et du niveau du championnat, Messi a été le meilleur buteur sur la saison avec 50 buts en 2012. Ronaldo est le deuxième joueur qui s’est rapproché de la cinquantaine de buts avec ses 48 buts inscrit en 2015.

Somme toute, Messi a une longueur d’avance sur CR7 qui essaie de faire l’équilibre. Qu’attendez-vous de cette rivalité à distance cette saison ?