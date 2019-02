Au Maroc, Meghan Markle se prête à un rituel traditionnel pour se protéger des mauvais esprits (Vidéo)

Ce samedi 23 février, Meghan Markle et le prince Harry ont attéri à l’aéroport de Casblanca à dans la soirée. Un «dispositif médical» a été prévu et pourvu pour accompagner les différentes activités de l’ex-actrice américaine à Asni, un un village des montagnes de l’Atlas dimanche matin puis dans la capitale marocaine, Rabat, selon des sources autorisées.

À son arrivée, le couple princier, lui en costume gris clair et elle dans un ample robe rouge Valentino, a été accueilli par un traditionnel plateau de dates, rituel d’hospitalité au Maroc.

Le couple est arrivé dimanche 24 février au matin dans la bourgade d’Asni, située au sud de Marrakech, où ils ont été accueillis par de jeunes élèves, sous les yeux d’une foule de curieux, encadrée par un important dispositif de sécurité.

You can't tell me that Duchess Meghan is NOT suitable for her role or the royal family! Home girl be out here adapting to different countries, speaking French, and just giving people her time. This is why we stan! #RoyalVisitMoroccopic.twitter.com/AcTtsaX9aZ

