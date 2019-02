Astuce: un remède magique pour vous aider à vite tomber enceinte

De nos jours, beaucoup de femmes ont le problème de conception qui a de multiples causes, dont la consommation des OGM, les additifs, les produits chimiques. Mais ce n’est pas encore fini, il y a aussi les avortements, les MST, le stress, le travail, ainsi que la pollution qui font que tomber enceinte en 30 secondes comme c’était le cas au temps de nos mères devient plus compliqué pour les femmes aujourd’hui. Découvrez ici une méthode naturelles où l’on combine les fruits Akpi et le poivre noir pouvant vous aider à vite tomber enceinte.

Concevoir est devenu très difficile pour assez de femmes aujourd’hui. Beaucoup d’entres elles courent dans tous les sens pour solutionner ce problème souvent sans succès. De la médecine moderne jusqu’à la médecine traditionnelle, les chances de régler ce problème sont souvent réduites. Or, il existe des remèdes bio efficaces pour venir à bout des problèmes de fertilités. Nous vous en proposons un dont voici la recette.

Comment l’utiliser quand on est en quête d’enfant et que tout va médicalement bien. Comment préparer la solution ?

Pour la préparer, écrasez 6 graines d’”akpi” ainsi que 4 poivres d’Afrique sur un caillou propre ou sur un meule propre ne comportant pas de piments, puis ajoutez-y de l’eau plate chauffée afin de diluer la pâte obtenue. Utilisez cette préparation pour vous purger. Elle favorisera non seulement l’ovulation , mais stabilisera aussi également votre cycle et rendra l’ovulation robuste et fort. Il est donc conseillé de se purger tous les soirs pour une meilleure ovulation.

Après la purge, il faut passer à la solution buvable. Et pour donc la réaliser , écrasez encore les graines d’ “akpi” et du poivre noir sur une meule ou caillou de cuisine, que vous allez ensuite diluer avec de l’eau plate. Buvez cette solution tous les matins à jeun jusqu’à avoir satisfaction.

” l’akpi“

une amande issue d’un arbre fruitier de la forêt tropicale, le “djansang” , “taxon Ricinodendron” de son nom scientifique. Ce petit fruit qui est très prisé dans les cuisines africaines à cause de sa saveur ainsi que ses vertus culinaires, est également connu pour ses qualités médicinales, notamment le déclenchement de l’ovulation chez les femmes en quête d’enfants.

Le poivre noir

Originaire de l’Afrique tropicale (de l’Ethiopie, du Ghana) , le poivre noir ressemble à des cosses de haricot, mais sont plutôt petits. De couleur marron foncé, il est utilisé aussi comme épice. Mais dispose d’assez de vertus médicinales et aphrodisiaques. Il se retrouve dans les marchés d’épice. Ces fruits ont également un effet très bénéfique sur le foie et entrent dans la composition de beaucoup de tisanes. Ils sont par exemple utilisés en décoction pour les problèmes de faiblesse et de foie, mais aussi pour les ulcères, maux de dents, problème de vision , les règles douloureuses.