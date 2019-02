Après Selena Gomez, Justin Bieber suit une thérapie contre la dépression et l’anxiété

Déprimé, Justin Bieber suivrait une thérapie pour soigner une dépression et lutter contre ses vieux démons.

Depuis quelques semaines, Justin Bieber affiche son bonheur conjugal sur les réseaux sociaux après son mariage avec Hailey Baldwin. Malgré ces sourires, le chanteur de 24 ans se sentirait «abattu et fatigué», selon le magazine «People» qui a informé mardi 12 février 2019 qu’il serait actuellement en train de se soigner pour une dépression. «Etre suivi partout où il va, chacun de ses gestes scrutés par les fans, les caméras braquées sur lui. Tout a commencé à cause de cela». a confié un de ses proches au magazine.

L’interprète de «Love Yourself» qui reçoit une «aide spirituelle» de la part de pasteurs pour combattre ses démons intérieurs avait expliqué à quel point la célébrité a affecté sa vie et l’a plongé dans la drogue et une addiction au sexe: «Je suis devenu très arrogant et prétentieux», raconte celui qui affirme avoir fait par le passé beaucoup de choses dont il n’est «pas fier». Sa santé mentale l’a conduit en 2017 à mettre un terme à son Purpose tour prématurément: «Je me sentais très déprimé pendant cette tournée. Je n’ai jamais parlé de ça parce que je suis toujours en train d’essayer de comprendre tant de choses. Je me sentais seul. J’avais besoin de temps pour moi».

Il y a quelques mois, Selena Gomez , ex-fiancée de Justin Bieber avait été internée dans une clinique psychiatrique. « J’ai découvert l’anxiété, les crises de panique et la dépression ce qui présente un challenge à part entière « a confié la chanteuse qui a toujours choisi de partager les obstacles et les victoires avec ses fans.