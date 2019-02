Anniversaire de Michael B. Jordan: Beyoncé ultra sexy affole la Toile (Photos)

Le 9 février dernier, Michael B. Jordan a passé le cap des 32 ans. L’occasion pour le jeune homme de faire la fête comme jamais. Au programme ? Une grosse soirée au Delilah, un restaurant chic du quartier de West Hollywood en Californie, mais aussi des invités comme Beyoncé, très sexy pour la circonstance. De quoi affoler la toile.

Vendredi 8 Février, Il y avait du beau monde à l’anniversaire de Michael B. Jordan ! À l’occasion de ses 32 ans, la star de Black Panther a invité tout le gratin pour venir célébrer l’événement au restaurant Delilah à West Hollywood.

Parmi les invités, on retrouvait Meek Mill, Drake, Tyga, Amber Rose, Terrence J ou encore Beyoncé et Jay Z. Ils ont fait la fête toute la nuit dans cet établissement très luxueux de Californie, et si la plupart s’était mis sur son 31, pour l’occasion, il y en a une qui n’a pas lésiné sur sa tenue, il s’agit de Beyoncé.

En effet, Queen B est apparue avec un magnifique deux pièces blancs dévoilant son décolleté vertigineux et soulignant les courbes de la chanteuse. On découvre les photos très sexy ci-dessous !

Du haut de ses 37 ans, la maman de Blue Ivy, Sir et Rumi est toujours aussi élégante et séduisante. À l’instant même où ces photos ont été postées sur le compte Instagram de la star, c’est toute la toile qui s’est affolée ! Avec plus de 2 millions de likes sur chacune de ses photos, ses fans ont définitivement validé son look. « Magnifique », « Sublime » ou encore « La Reine », pouvait-on lire en commentaires de ses posts.