Angleterre: Meghan Markle soutient un mouvement ultra controversé

La duchesse Meghan Markle ne cessera jamais d’étonner le monde. Alors que la presse anglaise est en colère contre elle, elle vient d’afficher son soutien à un mouvement qui fait polémique en Angleterre.

L’épouse du prince Harry, Meghan Markle est cette fois-ci dans le viseur de sa famille et toute la population anglaise. En effet, l’ancienne actrice américaine s’est engagée et a soutenu publiquement un mouvement étudiant ultra controversé au Royaume-Uni. Selon le Daily mail, Meghan Markle serait proche d’une campagne menée par des universitaires et des étudiants noirs qui revendiquent la «décolonisation» des programmes universitaires au Royaume-Uni. Le but de ce mouvement est de promouvoir plus de penseurs noirs et féminins dans les différents cursus universitaires. A en croire le média cité plus haut, au vu des fiches statistiques montrant les professeurs britanniques, il apparaît que ce sont en majorité des hommes blancs.

Choquée par la situation, la duchesse Meghan Markle surprise se serait exclamée: «Oh mon Dieu, vraiment, nous devons obtenir une photo de cela » raconte Amy Pickerin sa secrétaire privée. Ce mouvement fait polémique car les étudiants ont manifesté dans les rues d’Oxford pour le retrait de la statue de Cecil Rhodes, colonialiste du 19eme siècle et propriétaire d’esclaves présent dans l’un des campus de l’université d’Oxford. Pour rappel, Meghan Markle avait prononcé un discours sur le suffrage universel et le féminisme en Nouvelle-Zélande à l’occasion du 125ème anniversaire du droit de vote des femmes dans le pays.