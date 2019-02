Algérie: la diaspora appelle à des mobilisations à Paris, contre le 5ème mandat de Bouteflika

La candidature annoncée du président Abdelaziz Bouteflika à l’élection présidentielle du 18 Avril prochain, pour briguer un 5ième mandat en cas du succès, n’enchante pas les citoyens, les organisations et représentants de partis politiques algériens de la diaspora. Elle a alors appelé à de nouveaux rassemblements le 24 février, contre le 5ème mandat de Bouteflika.

Les citoyens indépendants, organisations et représentants de partis politiques algériens au sein de la communauté algérienne à l’étranger n’ont pas caché leurs grincements de dent au sujet de la candidature du président Bouteflika à la prochaine présidentielle. Pour elle, la candidature du vétéran algérien âgé de 81ans, est un coup de force de son régime qui veut imposer à la nation un 5ème mandat pour Abdelaziz Bouteflika. « Ce régime illégitime, refuse toute alternance politique, piétine tous les principes démocratiques, viole les droits humains les plus élémentaires, continue à dilapider les richesses du pays, pratique le régionalisme et le népotisme, et pousse les compétences à l’isolement ou à l’exil », dénoncent les citoyens indépendants, organisations et représentants de partis politiques algériens au sein de la communauté algérienne à l’étranger à travers leur communiqué.

« Le 5ème mandat représente de ce point de vue un acte d’une gravité incalculable. Il condamne les Algériens au désespoir et les pousse à une explosion sociale. Il alimente la désunion nationale, nourrit l’élan des jeunes pour l’exil, affaiblit l’État à l’intérieur et vis à vis du monde », a poursuivi le communiqué.

Par ailleurs, les citoyens indépendants, organisations et représentants de partis politiques algériens au sein de la communauté algérienne à l’étranger, ont appelé contre le coup de force de ce 5ème mandat, à une mobilisation le 23 février, à 13h à Londres, devant l’Ambassade d’Algérie et un autre à Genève à 15h à la place des Nations ce même jour, puis, le dimanche 24 février à Paris, Marseille, Montréal. Le 24 février , une journée nationale de mobilisation citoyenne est annoncée en Algérie même, toujours contre le coup de force du régime.