Afrique du sud: le président Ramaphosa met en garde les pasteurs imposteurs

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a mis en garde les dirigeants d’église contre l’utilisation de la religion pour tirer profit de personnes vulnérables et sans méfiance, après qu’un pasteur basé à Johannesburg a annoncé à la presse avoir élevé un homme d’entre les morts, dimanche 24 février.

Un clip vidéo de l’éminent pasteur Alph Lukau des ministères Alleluia priant pour un homme vêtu d’un costume blanc dans un cercueil a fait le tour des médias sociaux. Après l’incident, le président Ramaphosa a estimé que le gouvernement devait parler aux églises et aux chefs religieux pour les empêcher de tirer parti des Sud-Africains. «Nous avons maintenant la possibilité d’engager des organisations confessionnelles sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour débarrasser notre pays de faux chefs religieux qui conduisent notre peuple, qui font des choses si choquantes et qui font croire qu’ils ont ressuscité des morts », a déclaré le président Ramaphosa. Il précise que le comportement controversé de certains pasteurs avait jeté le discrédit sur le nom de Dieu et celui des églises.

Voyage au Paradis

L’année dernière, un «prophète» controversé de Johannesburg a déclaré sur Facebook qu’il était allé au paradis et avait pris des photos sur son smartphone Samsung Galaxy. Le pasteur a ensuite essayé de vendre les images célestes à 360 dollars chacune. La Commission pour la promotion et la protection des droits des communautés culturelles, religieuses et linguistiques a proposé de réglementer les pratiques religieuses à la suite d’une enquête sur le comportement errant de certaines églises. La commission était préoccupée par les «prêtres voyous» qui se font passer pour des prophètes, persuadant les fidèles de manger de l’herbe ou des serpents, ou les exposant à des substances nocives telles que l’insecticide Doom, dans le cadre de la «guérison spirituelle».

Cependant, le président Ramaphosa a eu peur de vouloir réglementer les églises, estimant que cela porterait atteinte à la liberté de religion du peuple. «Si nous exagérons et que nous commençons à réglementer les églises et les religions, nous aurons une réaction en retour car les organisations confessionnelles diront que le gouvernement commence à réglementer de manière non constitutionnelle», a-t-il déclaré. L’Eglise des ministères Alleluia du pasteur Lukau a publié une déclaration niant que le pasteur ait jamais prétendu avoir ressuscité les morts.