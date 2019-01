RDC – Présidentielle: volte face des organisations africaines, la SADC et l’UA résignées?

La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a fait jeudi 17 janvier, un retour en arrière au sujet des recours et appels en vue d’un recomptage des élections présidentielles contestées en République démocratique du Congo (RDC). Le leader de l’opposition, Martin Fayulu, demande que la plus haute instance judiciaire du Congo en matière électorale, ordonne un recomptage du vote du 30 décembre, censé conduire au premier transfert démocratique du pouvoir du pays en 59 ans d’indépendance.

Fayulu affirme avoir remporté une victoire écrasante et que la victoire de l’autre membre de l’opposition, Felix Tshisekedi, avait été organisée par les autorités gouvernementales sortantes. Le différend risque de déstabiliser davantage ce pays instable d’Afrique centrale, où les élections précédentes ont été suivies de violences. Les responsables des élections nient que les résultats aient été truqués. La déclaration initiale faite dimanche par la SADC, qui inclut des alliés de Kinshasa tels que l’Afrique du Sud et l’Angola, et un autre organe régional le lendemain, avait exercé des pressions sur le Congo pour qu’il règle les accusations. Mais apparemment conscients qu’un recomptage pourrait exacerber les tensions, l’Afrique du Sud et la Zambie ont fait marche arrière dans les 24 heures suivant la déclaration de dimanche et ont déclaré qu’elles ne feraient pas pression pour en obtenir un.

Jeudi, l’ensemble du bloc des 16 membres a fait écho à cette position à la suite d’une réunion d’urgence à Addis-Abeba, à laquelle ont assisté des chefs d’État tels que le Sud-africain Cyril Ramaphosa et l’Angolais Joao Lourenco. « Nous appelons la communauté internationale à respecter … les processus politiques et légaux internes en cours pour la finalisation du processus électoral », a déclaré la SADC dans un communiqué. Il n’a fait aucune mention d’un appel antérieur pour un gouvernement de partage du pouvoir.

L’Union africaine tenait également une réunion jeudi à Addis-Abeba, dont le président, le rwandais, Paul Kagame, a déclaré que l’objectif était d’empêcher « les peuples de notre continent de se mêler … d’essayer de trouver des solutions pour nous ».

Fayulu, un ancien dirigeant d’Exxon Mobil, a déclaré que Tshisekedi, président du plus grand parti d’opposition du Congo, avait conclu un accord avec le président sortant, Joseph Kabila, pour être déclaré vainqueur. Les camps de Tshisekedi et de Kabila, naturellement, nient cela. Le Congo est le principal producteur mondial de cobalt, utilisé dans les batteries de voitures électriques et les téléphones mobiles, et le plus grand producteur de cuivre d’Afrique. Elle extrait également de l’or et des diamants de son sol. Mais les troubles, la désorganisation et la corruption ont laissé beaucoup de gens dans la pauvreté et insatisfaits du pouvoir de Kabila.

La Cour constitutionnelle devrait se prononcer vendredi sur la plainte de Fayulu, mais ce dernier a déclaré qu’il n’était pas convaincu de gagner devant le tribunal à neuf juges, qu’il considère comme pro de Kabila. Les Etats-Unis ont maintenu mercredi, la pression sur Kinshasa, promettant de « tenir pour responsable » quiconque saperait les processus démocratiques. Les observateurs électoraux nationaux ont relevé diverses irrégularités lors du vote et l’Église catholique a déclaré que les résultats officiels ne concordaient pas avec ses propres statistiques.Trois diplomates informés des conclusions de l’Église ont déclaré que Fayulu avait clairement remporté l’élection.