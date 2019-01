RDC – présidentielle: les nouvelles recommandations de l’UA aux autorités congolaises

Suite à l’invitation du président Rwandais et président en exercice de l’Union africaine (UA) Paul Kagame, les chefs d’Etat et de gouvernement, en particulier ceux de la SADC se sont réunis à Addis Abeba ce jeudi 17 janvier 2019 pour une réunion de haut niveau sur la situation au Congo. A l’issue de cette assise, la plus haute instance africaine a fait des recommandations à l’endroit des autorités de la République Démocratique du Congo.

Les membres de l’Union Africaine n’ont pas resté indifférent face à la situation politique congolaise dominée par les résultats contestés de l’élection présidentielle du 30 décembre 2018. Selon les informations rapportées par Le Point Afrique, qui cite un communiqué de l’UA: « Le Sommet a pris note du recours électoral introduit à la Cour constitutionnelle contestant les résultats provisoires de l’élection présidentielle ; il a invité le peuple et les acteurs politiques de rester calme, d’agir de manière à consolider la démocratie, à préserve la paix et de traiter tout grief électoral conformément à la Constitution et aux lois électorales pertinentes de la République démocratique du Congo ».

De plus, « le Sommet demande instamment à la communauté internationale de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo » poursuit le texte. Tenu en présence du président sud-africain Cyril Ramaphosa, du Zambien Edgar Chagwa Lungu ou encore de l’Angolais João Lourenço, « le Sommet a félicité S.E Président Joseph Kabila pour son leadership démontré dans la conduite des élections, gouvernement et Ceni pour l’organisation et la conduite des élections dans un environnement globalement paisible. »

Pour rappel, le Conseil de sécurité de l’ONU a rappelé que tous les litiges doivent s’exprimer dans le cadre légal de la Cour constitutionnelle, et s’est réjouit du rôle joué par les missions d’observation de la SADC et de l’Union africaine qui sont favorables à l’accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. De même, « les Etats-Unis exhortent la CENI à veiller à ce que les résultats déclarés finaux reflètent la volonté du peuple congolais, exprimée dans l’urne », informe 7Sur7.cd, ajoutant que Washington reconnait les préoccupations légitimes concernant la transparence du processus électoral.